الارشيف / لايف ستايل

علاج الحموضة بطرق طبيعية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تحدث الحموضة نتيجة زيادة إفراز الغدد المعدية لحمض الهيدروكلوريد، الذى يحتاجه الجسم لهضم الطعام، ويسبب الشعور بالحموضة تعب شديد في المعدة، وتوجد العديد من الوصفات المنزلية التي تساعد في علاج حموضة المعدة منها كما ذكرها موقع "daily medical".

وصفات منزلية قد تساعد في علاج حموضة المعدة 

الحليب

يساعد الحليب في تخفيف اعراض الحموضة.

الخل الأبيض

استخدام الخل الأبيض داخل الوجبات يساعد في تخفيف الحموضة، ويسهل عملية الهضم، بأخذ ملعقتين من الخل الأبيض مع كل وجبة.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل وصفة جيدة لعلاج الحموضة.

Advertisements

أوراق النعناع

مضغ أوراق النعناع المغلي تساعد في التخلص من الحموضة، وعصير النعناع ايضا.

 نبات الألوفيرا

يساعد نبات الألوفيرا على تخفيف الشعور بالحموضة.

الفواكه والمكسرات

الفواكه والمكسرات للوز، الخيار، الليمون، عصير الليمون، البطيخ، والموز أيضاً ينصح بها كأطعمة طبيعية في علاج الحموضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علاج الحموضة بطرق طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا