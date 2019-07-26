علاج الحموضة بطرق طبيعية

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تحدث الحموضة نتيجة زيادة إفراز الغدد المعدية لحمض الهيدروكلوريد، الذى يحتاجه الجسم لهضم الطعام، ويسبب الشعور بالحموضة تعب شديد في المعدة، وتوجد العديد من الوصفات المنزلية التي تساعد في علاج حموضة المعدة منها كما ذكرها موقع "daily medical".
وصفات منزلية قد تساعد في علاج حموضة المعدة
الحليب
يساعد الحليب في تخفيف اعراض الحموضة.
الخل الأبيض
استخدام الخل الأبيض داخل الوجبات يساعد في تخفيف الحموضة، ويسهل عملية الهضم، بأخذ ملعقتين من الخل الأبيض مع كل وجبة.
الزنجبيل
يعتبر الزنجبيل وصفة جيدة لعلاج الحموضة.
أوراق النعناع
مضغ أوراق النعناع المغلي تساعد في التخلص من الحموضة، وعصير النعناع ايضا.
نبات الألوفيرا
يساعد نبات الألوفيرا على تخفيف الشعور بالحموضة.
الفواكه والمكسرات
الفواكه والمكسرات للوز، الخيار، الليمون، عصير الليمون، البطيخ، والموز أيضاً ينصح بها كأطعمة طبيعية في علاج الحموضة.
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