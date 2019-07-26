دراسة: إفراط الأطفال في تناول الطعام دون مضغه مؤشر للإصابة بالتوحد

أكدت دراسة جديدة نشرتها كلية الطب بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن إفراط الأطفال في تناول الطعام دون مضغه قد تدل على احتمالية الإصابة بالتوحد بنسبة 70%.
وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "Authority Nutrition"، فإن الآباء يجب أن ينتبهوا إلى عادات وسلوكيات الطعام لدى أطفالهم، لأنها توضح الكثير عن صحتهم العقلية والنفسية.
وأوضحت الدراسة التي حللت سلوكيات الطعام لدى أكثر من 2000 طفل، أن سلوكيات الطعام غير النمطية شائعة أكثر بسبع مرات بين الأطفال المصابين بالتوحد مقارنة بالأطفال الطبيعيين.
وأظهرت النتائج أن سلوكيات الطعام غير التقليدية لدى الأطفال يمكن أن تساعد الأطباء في تشخيص مرض التوحد بشكل أكثر سهولة.
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