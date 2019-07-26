المهلبية بالكراميل من الحلويات المحببة للأطفال والكبار، كما أن مكوناتها ليست باهظة الثمن، وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، عليك فقط إتباع الخطوات الآتية للحصول على ألذ مهلبية بالكراميل. المكونات ملعقة كبيرة بودرة كريم كراميل كراميل 2 ملعقة كبيرة سكر 2 كوب لبن Advertisements ملعقة كبيرة نشا طريقة عمل المهلبية بالكريم كراميل نقلب النشا وبودرة الكريم كراميل مع اللبن ثم نضيف اليهم الكراميل. نضع الخليط على النار ليغلى مع التقليب حتى يصبح غليظ القوام. عندما يغلي يترك ليهدأ ثم يصب فى كاسات التقديم ويقدم باردا ​

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