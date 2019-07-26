يتسبب تناول الطعام الملوث في الإصابة بالتسمم الغذائي، وكذلك عدم تحمل بعض الأطعمة والشعور بالحساسية تجاه أصناف معينة، وتشمل أعراضه كما ذكرها موقع "Mayo Clinic". الغثيان. القىء. إسهال. آلام البطن والتشنجات. الحمى. Advertisements وتبدأ العلامات والأعراض في غضون ساعات بعد تناول الطعام الملوث، أو قد تبدأ بعد أيام أو حتى أسابيع. علامات تستلزم استشارة الطبيب نوبات متكررة من القيء. وعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل. الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام. ألم شديد أو تشنجات شديدة في البطن. العطش المفرط. جفاف الفم. الضعف الشديد أو الدوخة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض التسمم الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.