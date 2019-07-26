طريقة عمل كبدة الفراخ

لا تأخذ الكبدة عادة وقت في الطهي، ويمكنك إعدادها في حالة الطوارئ، أو إذا لم يكن لديك وقت كاف لعمل لحوم ودجاج، وسواء كبدة اللحمة أو كبدة الفراخ كلاهما بالصوص أو مع الأرز تصبح وجبة لذيذة. المكونات 1/2 كيلو كبدة فراخ 3 ملاعق زيت كبيرة 4 فص ثوم مفروم ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) كسبرة ناشفة Advertisements طريقة التحضير يسخن الزيت في قدر على النار. تشوح الكبدة في الزيت. تتبل بالملح والفلفل الأسود والكسبرة. تترك على النار حتى تنضج. يضاف الثوم المفروم للكبدة، وتقدم. ​

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