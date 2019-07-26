تأكيدا لـ"هُن".. ريهام سعيد تعلن عودتها إلى "الحياة"

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن عودتها لتقديم برنامج "صبايا الخير" عبر شاشة فضائية الحياة يوم الأحد المقبل، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

ويأتي إعلان "ريهام"، تأكيدا لما نشره "هن" مساء أمس بعنوان "خالد الصواف: ريهام سعيد ستعود للشاشة قريبا"، والذي تضمن تأكيد "الصواف" مدير أعمال الإعلامية ريهام سعيد، على عودتها لقناة الحياة، عقب إصابتها بوعكة صحية.

وقال مصدر مقرب من "ريهام"، إنها ربما تظهر على الشاشات الأحد المقبل أو الذي يليه، مستطردا: "ممكن الإعداد والتجهيزات يأجلوها شوية.. بس هي مش هتتأخر على جمهورها، وهتظهر خلال الأسابيع المقبلة".

وفي 13 يوليو الماضي، قال "الصواف" لـ"الوطن"، إن الإعلامية ما زالت تجري فحوصات طبية لمعرفة تأثر الميكروب بالعلاج الحالي، موضحا أنها ستعرف مدى تطور حالتها الصحية، عقب أسبوع واحد، وأن الطبيب يخبر الإعلامية بتطور حالتها الصحية كل 14 يوما، بعد الاطلاع على نتائج التحاليل.

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وأضاف أن الطبيب منع زيارتها نهائيا خوفا من انتقال الميكروب المعدي إلى المحيطين بها، "حتى أختها مش عارفة تزورها"، مؤكدا أن الحالة النفسية لريهام في تطور مستمر، في ظل وجود دعم كبير من محبيها.

وأعرب عن انزعاجه من اتهامات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها بادعاء المرض، أو إجرائها جراحة تجميلية لتغيير حجم أنفها، معلقا: "هو لسه في حد بيشكك فعلا.. ريهام سعيد مش محتاجة تعمل شو، كل الناس عارف هي مين"، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالشفاء.

يشار إلى أنه مساء أمس، قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الطبيب سمح لها بالعودة إلى حياتها الطبيعية، بحسب تعبيرها. ونشرت "ريهام" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة علقت عليها، "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية، وبيقولي ده حصل معجزة، المعجزة دي حصلت بدعائكم، بجد شكرًا".

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