من الرحمة للشيطنة.. ممرضات يتحوَّلن للتعذيب والضرب والقتل بدم بارد

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ممرضة تسم 20 مريضا من كبار السن حتى لا يموتوا خلال ممارسة عملها

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الممرضات أو كما يلقبن بـ"ملائكة الرحمة"، أصبح القليل منهن شياطين، تحوَّلن وباتت قسوة القلب الصفة الطاغية عليهن، في حين أن وظيفتهن الأساسية هي تخفيف آلام المرضى وذويهم، الآن أصبح بعضهن يضربن المرضى، ويعاملوهم بجفاء وقلة صبر، ووصلت بعض الحوادث للقتل وإزهاق الأرواح.

ومن أبرز الأمثلة الممرضة "عايدة" التي عملت في مجال التمريض لمدة 7 سنوات حصلت خلالها على شهادة الموظفة المثالية من محل عملها في مصر، وهبت عايدة نفسها للعمل ولم تقصر في شئ ولم تبخل بمجهودٍ تبذله مع مريض في أي وقت من الأوقات، وبعد كل ذلك اتُهمت بقتل 30 مريض عمدا مع سبق الإصرار عام 1998، ومكثت 7 سنوات في السجن بعد النقض والاستئناف، بسبب خطأ أكدت أنها لم ترتكبه ولم تكن تتوقع أبدًا أن يكون هذا مصيرها بعد خدمتها للمرضى بالمستشفى بكل حب وأمانة.

ممرضة بكفر الدوار تعتدي على مريضة بـ"الشبشب"

في 23 يوليو 2019، طرقت المريضة باب حجرة الكشف على الممرضات أكثر من مرة وبعنف، ثم تلفظت ببعض الألفاظ التي أثارت غضب إحداهن، ففتحت الباب، جذبت المريضة من ملابسها إلى حجرة الكشف، ثم أعتدت عليها بالضرب.

وعلى الرغم من أن الطرفين حررا محضرًا للصلح بينهما إلا أنّ مدير فرع هيئة التأمين الصحي أعاد التحقيق بعد انتشار الفيديو، وقرّر إيقافها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

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ولقى هذا المقطع رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي كما أغضب الكثير من مشاهديه، الذين علقوا باستياء على ما رأوه.

لترى حبيبها.. ممرضة تقتل مرضاها بحقنة مخدرة

لم تكن واقعة ضرب المريضة بالشبشب هي الجريمة الأولى التي ترتكبها الممرضات، فقد سبقتها جرائم أخرى ربما تكون أبشع كثيرًا، "كريستيان غيلبرت" التي لقبت بـ"ملك الموت" في نورثامبتون انجلترا عام 1996، نقلًا عن "murderpedia"، كانت تقتل مرضاها عن طريق حقنهم بمادة مخدرة تؤدي إلى توقف نبض قلوبهم ومفارقتهم الحياة فورا، لأن حبيبها كان يعمل في ثلاجات الموتى، لذا كانت تقتلهم لتعود لأخذ جثثهم فتتمكن من رؤيته لبعض الوقت.

ممرضة تقضي على كبار السن لأنهم "مزعجون"

الممرضة الإيطالية "دانييلا بوغيالي"، التي كانت تعمل بمدينة رافينا شمالي إيطاليا، نقلًا عن "The Local Italy"، كشفت السجلات عن 38 حالة وفاة حدثت أثناء مناوبتها، وما أثار الشبهات حولها هو وفاة امرأة تبلغ من العمر 78 عام، بشكل مفاجئ، وبعد تشريح جثتها تم الكشف عن مستويات خطيرة وغير طبيعية من الـ"كلوريد البوتاسيوم"، الذي تعتقد النيابة أن الممرضة حقنتها به عمدا.

وعرضت وسائل الإعلام الايطالية صور صادمة للممرضة، تظهر فيها رافعة إبهامها للأعلى بجوار عجوز ميتة.

ممرضة تعذب مريض بالعناية المركزة

في 27 سبتمبر 2018، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت فيديو مسرب من أحد المستشفيات يُظهر ممرضة تعامل مريض على سرير العلاج بقسوة شديدة، ورصد الفيديو قيام الممرضة برمي أشياء على المريض وجره بطريقة همجية من ذراعه على الرغم من كونه يظهر متصلًا بالأجهزة الطبية.

ممرضات يعبثن بوجه طفل حديث الولادة

وفي 3 يناير 2018، تفاجأ أب بفيديو مؤلم لابنه على "تويتر" وهو يظن أنه نائم في المستشفى.

مقطع الفيديو القصير الذي انتشر في إحدى المستشفيات في السعودية، أثار حالة من الغضب الشديد، حيث كانت الممرضات يعبثن بطريقة مستفزة بأحد الأطفال حديثي الولادة، مما دفع مديرية الصحة في مدينة الطائف للتحرك.

كما أظهر الفيديو إحدى الممرضات، وهي تحمل رضيعا حديث الولادة، وتقوم بالضغط على رأسه ووجهه بقوة، مع ضحكات سخرية من شكل الطفل.

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