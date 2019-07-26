الامارات | أفراح النيادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النيادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام علي عبدالله سعيد بن ثامر النيادي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة المرحوم علي حامد مصبح خميس النيادي. وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح الظاهر بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلة النيادي، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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