الامارات | بيرن.. «المملكة الحرة» تحافظ على تراثها الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيرن.. «المملكة الحرة» تحافظ على تراثها الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من أن مدينة بيرن هي العاصمة الإدارية لسويسرا، فإنها تحتل المرتبة الخامسة من ناحية التعداد السكاني في سويسرا، وتمتاز بعدد سكانها القليل مقارنة بالعواصم.

يرجع تاريخ المدينة إلى عام 1191، واشتهرت في ذلك الوقت باسم «المملكة الحرة».

تعدّ مدينة بيرن من أجمل المدن السياحية في العالم، فهي مدينة جذابة مازالت تحافظ على تراثها الأثري القديم، الذي يرجع تاريخه إلى العصور الوسطى، الذي كانت تمثل فيه مثلث القوة الكبيرة.

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ونظراً إلى القوانين العمرانية الصارمة في هذه المدينة، تم اختيارها كأجمل مدينة محافظة على التراث الثقافي العالمي من قبل «اليونسكو».

وبسبب ما تحتويه من متاحف ومعارض وبنية ثقافية وفنية فريدة، تحوّلت إلى مقصد سياحي أساسي، وهدف لجميع السياح الذين يعتبرون زيارتها أمراً ضرورياً.

وفي ما يلي جولة عامة في بعض الوجهات المميزة التي تحتويه هذه المدينة:

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