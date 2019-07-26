شكرا لقرائتكم خبر عن الهالات السوداء.. أكثر من مجرّد مشكلة جمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور تيم بيمة إن الهالات السوداء تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ فهي قد تشير إلى مشكلات صحية. وأوضح طبيب العيون الألماني أن الهالات السوداء حول العين قد ترجع إلى أسباب بسيطة مثل قلة النوم، كما أنها قد ترجع إلى أسباب خطيرة، مثل نقص بعض العناصر الغذائية المهمة كالحديد والزنك أو سوء إمداد الدم بالأوكسجين أو أمراض الكبد أو الكلى أو الأيض. وأضاف بيمة أن تورم العين قد يشير إلى مشكلات صحية خطرة؛ فتورم الجفون السفلية يرجع إلى انخفاض ضغط الدم أو ضعف القلب أو أمراض الكلى. لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الهالات السوداء حول العين وتورّم العين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الهالات السوداء.. أكثر من مجرّد مشكلة جمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.