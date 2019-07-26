الامارات | مشاركون في «صيفك ويّانا»: اكتسبنا معارف قيمة ومهارات حياتية

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون في «صيفك ويّانا»: اكتسبنا معارف قيمة ومهارات حياتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشاركون في ختام فعاليات الفترة الأولى من المخيم الصيفي لـ«ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الذي يقام تحت عنوان «صيفك ويانا»، أن المخيم شكل تجربة استثنائية وجديدة لهم لما أضافه من خبرات ومعارف نوعية في مختلف العلوم والفنون والمهارات الحياتية.

وشارك في الفترة الأولى من المخيم، الذي استمر على مدى 10 أيام في الفترة بين 7 و18 يوليو الجاري، 120 ناشئاً من مختلف مراكز ناشئة الشارقة في واسط، والذيد، وخورفكان، وكلباء، في حين تستعد «ناشئة الشارقة» لتنظيم الفترة الثانية من المخيم في الفترة بين 28 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل بدورات متخصصة تُقام في الجامعة الأميركية بالشارقة.

وشمل المخيم حزمة من الفعاليات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والفنون، ومخاطبة الجماهير، ومهارات الحياة، أسهمت في دعم قدرات الناشئة والشباب المشاركين واكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم. كما قدّم المخيم طوال أيامه مجموعة من الأنشطة الرياضية، تضمنت كرة القدم، والسباحة، وتنس الطاولة والبلياردو.

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وقال محمد عبدالكريم مراد، (15 عاماً) أحد المشاركين في المخيّم بمركز ناشئة كلباء: «قدم لي المخيم فائدة كبيرة على صعيد المعارف والثقافة والفنون، واطلعت من خلال هذه المشاركة، التي اعتبرها استثنائية وجديدة على تجارب عملية مسلية ومبسطة في علم الكيمياء، كما تعرفت إلى أساسيات علم الفلك، ومهارات جديدة في التواصل مع الآخرين».

من جهته، ذكر سالم سعيد الطنيجي، (15 عاماً)، من مركز ناشئة الذيد: «جذبتني فعاليات المخيم الصيفي لأنها وفرت لنا الكثير من المعارف والخبرات، خصوصاً في المجال العلمي، وأحببت ورشتي علوم الفلك والكيمياء المسلية تحديداً، كما تعرّفت للمرة الأولى إلى مجالات الفنون وأنواعها المتعددة بشكل مباشر، وجربنّا تقنيات جديدة في الرسم».

بدوره، قال المنتسب ماجد جمعة، (13 عاماً)، من مركز ناشئة واسط: «كنا ننتظر الإجازة الصيفية للمشاركة في المخيم، حيث حرصت على الاستفادة من مختلف الورش التي شاركت فيها، العلمية والفنية والثقافية، كما تعلمت مع زملائي الكثير من المهارات الحياتية، أهمها مهارة التحدث المباشر مع الجمهور بجرأة وثقة، وكيفية إيصال المعلومة بوضوح».

ويخصص المخيم الصيفي «صيفك ويانا» في الفترة الثانية دورتين تدريبيتين مكثفتين لمنتسبيها، تتناول الأولى البرمجة وتقام بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالشارقة خلال الفترة من 28 يوليو حتى 1 أغسطس المقبل. وتتناول الدورة الثانية ريادة الأعمال، وتقام بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس المقبل.