الامارات | أفراح الفويص

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الفويص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة سيف خلفان سيف الفويص، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها خلفان إلى كريمة جمعة خلفان سيف الفويص. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة قلعة الرمال للأفراح بدبي، عدد من شيوخ القبائل وأعيان قبيلة الفويص، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة ورجال الأعمال. وتخللت الحفل عروض فنية تراثية إماراتية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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