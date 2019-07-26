الامارات | أفراح الحميري والمنصوري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام أبناء المرحوم سعيد عبدالله بن بروك الحميري، حفل استقبال بمناسبة زفاف شقيقهم خالد إلى كريمة المرحوم سيف علي سالمين المنصوري. وحضر الحفل، الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات، عدد من كبار الشخصيات وأعيان القبائل، ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتخللت المناسبة عروض تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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