شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة القلبية تهدّد مرضى الروماتيزم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت البروفيسورة إليزابيث ميركر-هيرمان إن مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة للإصابة بأزمة قلبية؛ حيث تُلحق الالتهابات المصاحبة للروماتيزم ضرراً بالأوعية الدموية وتتسبب في انسداد الشرايين. وأضافت أخصائية الروماتيزم الألمانية أن بعض أدوية الروماتيزم ترفع أيضاً خطر الإصابة بأزمة قلبية. كما ينبغي على مرضى الروماتيزم الإقلاع عن التدخين وإنقاص الوزن والمواظبة على ممارسة الرياضة وممارسة تقنيات الاسترخاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الأزمة القلبية تهدّد مرضى الروماتيزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.