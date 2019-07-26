الامارات | مرضى السكري أكثر عُرضة لضعف البصر والعمى

شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكري أكثر عُرضة لضعف البصر والعمى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الدكتورة لويزا ساستري مرضى السكري من إهمال مشكلات البصر؛ نظراً لأنهم أكثر عُرضة للإصابة بمضاعفات تؤدي إلى ضعف البصر أو حتى العمى. وأوضحت ساستري، أخصائية طب العيون وعلاج الشبكية بمستشفى مورفيلدز دبي للعيون: «يمكن أن يؤدي مرض السكري - في حالة عدم توفير الرعاية اللازمة - إلى فقدان البصر، كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى حدوث مضاعفات في الكلى والقدم».

وتشمل أمراض العيون، التي تهاجم مرضى السكري، اعتلال الشبكية السكري، والمياه البيضاء (كاتاراكت)، والمياه الزرقاء (غلوكوما).

وأوضحت الدكتورة لويزا أن اعتلال الشبكية السكري يعد من أكثر مشكلات العين شيوعاً لدى مرضى السكري، كما أن هناك حالات أخرى يتم اكتشافها وعلاجها بانتظام. وأضافت قائلة: «يتعرض الأشخاص المصابون بالسكري لحالة المياه البيضاء في مرحلة مبكرة، ويحتاجون لإجراء جراحة لهذه الحالة في وقت أبكر بالمقارنة مع غير المصابين بالسكري».

وأردفت لويزا: «يعاني مرضى السكري أيضاً من المياه الزرقاء، وتعتبر هذه الحالة تلفاً في العصب البصري يؤدي في البداية إلى فقدان الرؤية في المجال المحيطي، وقد يصعب اكتشافه في المراحل المبكرة. وإذا لم يتم علاج هذه الحالة، ستتأثر الرؤية المركزية أيضاً، ما يؤدي إلى العمى في النهاية».

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وتابعت: «يمكن أن يصاب المرضى أيضاً بانسداد في أوعية الشبكية، ما يسبب ضعفاً في وصول الدم، ومن الممكن أن يتسبب ذلك في فقدان البصر أو حتى التعرض لشلل في الأعصاب المسؤولة عن حركة العين».

وشددت الدكتورة لويزا على ضرورة أن يقوم مرضى السكري بإجراء فحوص منتظمة للعين، حتى لو لم يكن لديهم أي أعراض بصرية وكانت مستويات الغلوكوز ضمن الحدود الطبيعية.

وتوصي الدكتورة لويزا المرضى، الذين يعانون مرض السكري من النوع 2 والذين ليس لديهم مشكلات في شبكية العين، بإجراء فحص وقائي أولي عند التشخيص بالمرض، على أن تلي ذلك فحوص سنوية لتقييم الحالات وملاحظة أي مشكلات أساسية تتعلق بالرؤية أو بظهور مشكلات جديدة في شبكية العين لدى المرضى. أما بالنسبة لمرضى السكري من النوع 1، فيجب إجراء الفحوص الأولية بعد خمس سنوات من التشخيص، على أن يتم إجراؤها سنوياً بعد ذلك.

وأكدت الدكتورة لويزا أن الحفاظ على الغلوكوز وضغط الدم في مستويات طبيعية يقلل من خطر الإصابة باعتلال الشبكية ومضاعفات العين الأخرى، بالإضافة إلى المضاعفات، التي تتعرض لها الكلى والأقدام.

واختتمت الدكتورة لويزا بقولها: «إذا كنت مصاباً بمرض السكري وكنت تعاني فقدان البصر الحاد أو المزمن، أو كانت لديك حالة رؤية ضبابية لا تتحسن بالدموع الاصطناعية، أو كنت تشكو من عدم قدرتك على الرؤية في جزء ما من مجالك البصري، أو من حالة رؤية مزدوجة أو من الحول، فيجب عليك زيارة طبيب العيون الخاص بك على وجه السرعة».