الامارات | أهداب التنورة بمظهر بوهيمي جريء

شكرا لقرائتكم خبر عن أهداب التنورة بمظهر بوهيمي جريء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزين الأهداب التنانير هذا الصيف، حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية، وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر، أن التنورة ذات الأهداب تتمتع بمظهر بوهيمي جريء، يعكس ثقة المرأة بنفسها وتفرد أسلوبها.

وأضافت كايزر أن الأهداب تزين في هذا الموسم كل أشكال التنانير، سواء الموديلات الطويلة أو القصيرة أو الضيقة أو الواسعة، مشيرة إلى أنها تبدو جذابة بصفة خاصة مع الموديلات ذات القصّة غير المتماثلة، وكذلك مع الموديلات ذات القصّة الملفوفة.\