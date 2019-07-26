الامارات | أفراح النعيمي والشكري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النعيمي والشكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سلطان نصيب عبدالله النعيمي بمناسبة زفاف نجليه خالد إلى كريمة أحمد خلفان الشكري، وطارق إلى كريمة عبدالرحمن نصيب عبدالله النعيمي. وحضر الحفل الذي أقيم بصالة أفراح الظاهر في مدينة العين، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء، وتضمن الحفل عروضاً فنية تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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