الامارات | «أوقات عائلية» في «روزوود أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقات عائلية» في «روزوود أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم «روزوود أبوظبي» لضيوفه عند القيام بحجز أحد الأجنحة الفندقية فرصة لاختيار اثنين من النشاطات المتاحة ضمن عرض باقة «أوقات عائلية»، ليستمتعوا بالأنشطة الترفيهية المفعمة بالإثارة والتشويق، كالذهاب في رحلة مائية إلى ياس ووتروورلد، التي تحتضن في رحابها أكثر من 40 لعبة مائية ومنزلقاً، أو خوض مغامرات بالغة الإثارة في عالم فيراري، كركوب اللعبة الأفعوانية الأسرع في العالم، أو حتى زيارة عالم وارنر براذرز أبوظبي، لاكتشاف المنتزه الترفيهي المغلق الذي يستعرض 29 لعبة مشوقة، أو يمكنك الذهاب في رحلة استثنائية لخوض تجربة ثقافية تاريخية في متحف اللوفر أبوظبي.

وبالنسبة للعائلات التي تفضل أن تمضي إجازتها في بيئة هادئة ومريحة، وتبحث عن تجربة ضيافة متميزة مع روزوود أبوظبي، فيمكنهم اختيار باقة «رحلة بنكهات عالمية»، التي ستتيح لهم متعة التعرف إلى نكهات الأطباق العالمية، أو باقة «في بيتك مع الشيف عماد»، مع تشكيلة من الأطباق الشهية التي سيشرف على تحضيرها رئيس الطهاة الشيف عماد زلوم شخصياً، ليستمتع ضيوف المطعم بالمذاق البيروتي الأصيل، أو باقة «استجمام عائلي» في «سينس سبا»، لينعموا بأوقات استثنائية، يقومون خلالها بتجديد النشاط والصحة ضمن تجربة ترفيهية مسلية ومريحة للوالدين والطفل. ويمكن لضيوف روزوود أبوظبي اختيار إضافة تجارب أخرى إلى الباقتين المختارتين ضمن الجناح المحجوز، وتبلغ قيمة الباقة الإضافية 400 درهم للشخص.