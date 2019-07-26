الامارات | أفراح القحطاني والأحبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح القحطاني والأحبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سعيد عايض القحطاني حفلاً بمناسبة زفاف نجله جابر إلى كريمة مفلح عايض حامد الأحبابي. وحضر الحفل، الذي أقيم بصالة أفراح زاخر في مدينة العين، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء، وتضمن الحفل عروضاً فنية تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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