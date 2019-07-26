الامارات | الكعوب الفنية تزين أحذية الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن الكعوب الفنية تزين أحذية الصيف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزدان الأحذية النسائية في صيف 2019 بكعوب فنية «Fancy Heels» تُضفي على الحذاء لمسة فخامة وتفرد، حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية، مثل Gucci وZara وMango وJacquemus وSaint Laurent وDolce & Gabban وGivenchy.
وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن كعوب الأحذية النسائية تتألق هذا الصيف بتصاميم متفردة وجريئة، حيث إنها تأتي مصنوعة من الخشب أو البلكسي جلاس، وتتخذ أشكالاً هندسية أو لوغو الشركات.
وأضاف تومكينس أن بعض الكعوب تأتي مرصعة بالكريستال أو اللآلئ، في حين تتألق بعض الموديلات بكعوب مختلفة الشكل.
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