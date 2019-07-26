الامارات | استمتعوا بلقاء أبطالكم المفضلين من كرتون نتورك

شكرا لقرائتكم خبر عن استمتعوا بلقاء أبطالكم المفضلين من كرتون نتورك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعدوا للكثير من المرح هذا الصيف مع فعاليات كرتون نتورك الشيّقة والممتعة للأطفال، التي تستمر حتى 17 أغسطس المقبل في مركز «إكسبو الشارقة»، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بوقتهم في منطقتين للألعاب، هما ركن كرة القدم وركن السينما، تحظيان بحضور بارز لأشهر نجوم كرتون نتورك.

انضموا إلى أبطالكم المفضلين - بن 10 وفتيات القوة في مهرجان الترفيه المفتوح للزوار مجاناً، حيث يمكن للأطفال من كل الأعمار الاستمتاع بثلاث فعاليات شيقة في منطقة الأبطال، التي ستشتمل على ركن كرة القدم المستوحى من شخصية بن 10 من كرتون نتورك، وملعب كرة قدم مخصص للمباريات الحرة، وركن مجهز ومتكامل للإبداعات الفنية ومنتجات الحرف اليدوية من كرتون نتورك.

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وتتيح فعاليات كرتون نتورك للأطفال متعة ممارسة هواياتهم في ركل كرة القدم والتنافس عليها، أو ممارسة بعض مهاراتهم في إحراز الأهداف بدقة، أو تنمية الجانب الفني في شخصياتهم، كل ذلك في مكان واحد بتجهيزات ممتازة.

استعدوا أيها الأطفال للتنافس مع أصدقائكم بمباريات كرة القدم الشيّقة، ودافعوا عن مرماكم من الكائنات الشريرة المرافقة لبن 10، واقبلوا بتحدي تسديد ركلات الجزاء! أما محبو الفنون والحرف اليدوية، فهم على موعد مع الإبداعات والمعروضات المذهلة في منطقة الفنون والحرف اليدوية المستوحاة من فتيات القوة، التي ستشهد نشاطات عديدة كالرسم والتلوين مع بلوسوم، وبوبلز، وباتركوب.

وإذا لم يكتف الأطفال بهذا القدر من المرح، يمكنهم مشاهدة أحد الأفلام في سينما كرتون نتورك، والمجهزة بالكامل بشاشة عرض سينمائي متحركة، والمقاعد مريحة. استعدوا للتمتع بساعات من أفلام الكرتون الناطقة بالعربية والإنجليزية، منها «الدببة الثلاثة»، و«بن 10» «وقت المغامرة»، «غامبول»، و«فتيات القوة»، في حفلة صيفية مميزة لا تفوت.