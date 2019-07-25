فجر السعيد في العناية المركزة.. وفنانات يساندونها: ادعولها بالشفاء العاجل

دخلت الإعلامية فجر السعيد صباح اليوم، غرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير بالكويت، عقب إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وقال زوج الإعلامية سعود السبيعي، إن حالتها بدأت تستقر على حد قول الأطباء، مبينا أن ما حدث لها هو "تسريب" بعد العملية الجراحية، ما أدى إلى تسمم وربكة في وظائف أعضاء الجسم.

ولفت إلى أنها حظيت باهتمام طبي من مستشفى مبارك، اضافة الى اهتمام ومتابعة خاصة من كبار المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير الداخلية ووكيلها، إضافة إلى متابعة وزير الصحة ووكيلها.

ونفى "السبيعي" أي توقف لقلب الإعلامية مبينا أن حالتها بدأت بالتحسن، لافتاً إلى أن ما تعرضت له "لا نستطيع أن نجزم بأنه خطأ طبي، لكن سيتم اتضاح الرؤية خلال 3 إلى 4 أيام"، وطالب السبيعي الجميع بأن يدعو للإعلامية فجر السعيد بأن تتشافى في أقرب وقت.

وفور انتشار أخبار مرضها طالبت عدد كبير من الفنانات العرب بالدعاء للإعلامية الشهيرة، حيث قالت الفنانة الإماراتية أحلام، خلال تدوينه لها على تويتر: "يا رب اشفيها شفاءً لا يغادر سقما استودعتك الرحمن اللي عينه لا تسهى ولا تنام امنتكم ادعوا لها أمانة كل من يشوف البوست يدعي لها".

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وتفاعل عدد كبير من الفنانين على تغريده الفنانة أحلام، حيث علقت الفنانة أصالة: "ربنا يشفيها يا رب"، فيما قالت الفنانة السعودية بسمة العتيبي: "الله يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب".

بينما قال المنتج السيناريست الكويتي فهد العليوة: " الله يشافيها ويعافيها يا رب ويطمن قلوب محبينها عليها"، فيما قالت إيناس طالب المطربة الأردنية: "يا رب بسم الله الشافي الكافي المعافي".

وقالت الفنانة المصرية شريهان: "اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفها، أنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. ربنا يعفو عنها ويعافيها إن شاء الله".

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