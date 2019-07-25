طبيبة عن تكرر حالات الانتحار "بث مباشر": وسيلة لجذب الانتباه

تكررت وقائع بث حالات الانتحار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باستخدام خاصية البث المباشر، أخرهم فتاتان في أخر 24 ساعة، أحدهما تناولت بعض الأقراص المخدرة وأخرى ألقت نفسها من البلكونة شنقا.

وأثارت الواقعتان جدلا واسعا على "السوشيال ميديا"، حيث علقت إحدى الفتيات على الفيديو الذي حذفته إدارة فيس بوك: " اللي بياخد حاجة عن طريق الفم لازم تاخد وقت لحد ما تعمل مفعول مش في ساعتها كده"، وقالت أخرى: "طلعت بتحور ولا انتحرت ولا حاجة"، وعلى جانب آخر تفاعلت بعض الفتيات مع الفيديو وطالبن بمحاولة انقاذ الفتاة قبل الانتحار.

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وعلقت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، حول تكرر وقائع انتحار الفتيات ونشر فيديوهات "لايف"، أن الهدف من ذلك هو شد الانتباه وكسب تعاطف الآخرين.

وتابعت أثناء حديثها لـ"هُن"،: "اللي عايز ينتحر مش بيعمل فيديو قبل الانتحار دي أفكار فيها نوع من السطحية والهدف منها كسب تعاطف الآخرين".

وأكدت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أننا نحتاج لتوعية المراهقات عبر الإعلام والمدارس عن الاحتياجات النفسية للمراهقين وكيفية تعاملهن مع مشاكلهن الحياتية وتوعية الأهل بأهمية دورهم في هذه المرحلة.

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