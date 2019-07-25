محكمة تُبعد فنانة مغربية عن الإمارات 3 أشهر بسبب فيديو إباحي

دخلت الفنانة المغربية مريم حسين، والإعلامي الإماراتي صالح الجسمي "الشقيق الأكبر للمطرب حسين الجسمي" في خلاف شديد حينما انتشر فيديو منسوب للفنانة المغربية ووصف بـ"الإباحي" مع مغني راب في احتفالات رأس السنة بالإمارات، ليقرر الإعلامي الإماراتي مقاضاتها.

وبعد مرور سنة وسبعة أشهر قضت محكمة جنح دبي، اليوم، بإبعاد الفنانة المغربية عن دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 3 أشهر حسبما نشرت المحامية والإعلامية الإماراتية، الدكتورة حوراء موسى، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

فيما رد الإعلامي صالج الجسمي على تغريدة محاميته، قائلًا: "أشكرك دكتورة حوراء وأشكر ياسر النقبي، شكرًا مكتب التميز للمحاماة، فقد ابدعتوا ووقفتوا مع الحق، قضاءنا عادل وله كل الاحترام والتقدير".

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بينما ذكر خليفة المفتول، وهو محامي مريم حسين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن حكم إبعاد موكلته عن الإمارات "ابتدائي وأولي وليس نهائيا وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها".

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