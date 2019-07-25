قضايا المرأة تسيطر.. السعودية تشارك بفيلمين في مهرجان فينيسيا

خطوات ضخمة تتخذها السينما السعودية، في السنوات القليلة الماضية تجاه التواجد على الساحة السينمائية العالمية، في الوقت الذي تظل فيه المبادرات مجرد جهود فردية لأصحابها، ولكنها تتكامل معا لصنع بنية تحتية سينمائية في المملكة.

وفي الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي، تنافس المخرجة السعودية هيفاء المنصور، للمرة الأولى، على جائزة "الأسد الذهبي"، بفيلمها "The Perfect Candidate"، أو "المرشح المثالي"، ليكون الفيلم الوحيد من المنطقة العربية في المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي.

الفيلم تدور أحداثه حول طبيبة سعودية شابة تقرر الترشح لمنصب في الانتخابات البلدية، ويعمل والدها ضمن الفرقة الموسيقية الوطنية التي أُعيد تأسيسها في المملكة، بعد أن ظلت محظورة لفترات طويلة.

ويتطرق الفيلم إلى مجموعة من التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المملكة، بالإضافة إلى الطموحات السياسية لدى المرأة السعودية، وهو أول عمل يحصل على دعم من المجلس السعودي للأفلام، ويشارك في بطولته كل من "ميلا الزهراني، نورا العواض، ضاحي الهلالي"، وشارك في كتابته "براد نيمن مع هيفاء المنصور"، وتم تصويره بالكامل داخل السعودية.

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ولا تعتبر تلك المشاركة السعودية الوحيدة في المهرجان، حيث تشارك المخرجة شهد أمين بفيلم "Scales"، في مسابقة أسبوع النقاد بالمهرجان.

وتدور أحداث القصة حول الشخصية الرئيسية "حياة"، وكفاحها القاسي كامرأة ترفض تقليد مجتمعها، المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث، لمخلوقات بحرية غامضة تعيش في المياه المحيطة بهم.

وأشارت شهد أمين، في حوارها مع صحيفة "The National"، إلى أن الفيلم يدور حول نشأة المرأة داخل مجتمع أبوي، ويتم تقديم الفكرة في موضوع عالمي يتردد صداه مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

ويعتمد الفيلم على أسلوب سردي، قد يبدو بسيطا، ولكنه يحمل رسالة قوية، كما يقدم تجرية تصويرية مبتكرة، لا تفرد مساحة كبيرة للحوار، ليترك المشاهد أمام فرصة فريدة للتأمل والتفكير.

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