بالفيديو.. الطفل زين لمرضى السرطان: لا تستسلموا أبدا

"لا تستسلم أبدا للمرض".. بهذه الجملة قّدم الطفل زين يوسف، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، كلمات تشجيعية لمن يعانوا من مرض السرطان بعد تعافيه منه.
وقال زين في فيديو له على صفحته: "أنا زين يوسف وعندي 12 سنة، أتحدث معكم عن مرض السرطان، وأنا أعلم أنها كلمة محبطة لكن أنا طفل ناجي منه".
وتابع: "لازم تتغلب على المرض لا تستسلم أبدا ولازم يكون في أمل دايما، وفي الأوقات الصعبة تذكر دائمًا أن الله معك".
يذكر أن رضوى موسى، والدة الطفل زين، أعلنت شفاء نجلها نهائيًا من مرض السرطان، في ديسمبر 2017، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولكنها أعلنت إصابة نجلها بالسرطان للمرة الرابعة في إبريل الماضي ثم تعافيه منه، مع التأكيد على أنه لم يشفى نهائيًا من الورم الخبيث.
والطفل زين ظهر في سلسلة إعلانات في شهر رمضان لعام 2016، بعنوان "التحدي هو زين"، أظهرت قصة كفاح الطفل الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة، وتعافيه من مرض السرطان مرتين سابقتين.
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