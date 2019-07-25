خلطتا خل التفاح لعلاج تساقط الشعر

تعاني النساء عامة من مشكلة تساقط الشعر، فان كنت تعانين من هذه المشكلة كل ما عليكِ فعله هو خلطة خل التفاح لعلاج تساقط الشعر والتي تجعل شعركِ صحياً وقوياً.

يعمل خل التفاح على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس ما يعزز نموه وتكاثره ويحدّ من تساقطه بنسبة كبيرة، بعيداً عن المستحضرات الكيمائية المكلفة والتي قد تسبب مشكلة الحساسية لاحتوائها على مركبات غير طبيعية.

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ولـ علاج تساقط الشعر سوف نقدم وصفتين طبيعيتين باستخدام الخل، الأمر الذي سيساعدك حتماً ويخلّصك من هذه الآفة.

وصفة خل التفاح وزيت الزيتون

• المكونات:

1. ملعقتان من زيت الزيتون.

2. ملعقة كبيرة من خل التفاح.

• الطريقة:

1. قومي بخلط زيت الزيتون مع خل التفاح جيدًا.

2. دلكي فروة رأسك بالخليط لمدة 5 دقائق.

3. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة.

4. اشطفي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب.

- احرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا؛ حتى تحصلي على نتائج مُرضية.

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وصفة خل التفاح وماء الورد

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• المكونات:

1. 5 أوراق من النعناع.

2. ملعقة من خل التفاح.

3. كوب من ماء الورد.

• الطريقة:

1. قومي بغلي أوراق النعناع بماء الورد.

2. أضيفي خل التفاح إلى الخليط السابق.

3. ضعي الخليط في زجاجة لمدة 24 ساعة.

4. دلكي فروة رأسك بالخليط السابق واتركيه حتى يجف.

5. اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر.

- احرصي على تكرار الوصفة مرة كل أسبوع؛ حتى تحصلي على نتائج مُرضية.

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فوائد الخل للشعر

يوجد العديد من الفوائد التي يُقدّمها الخل للشعر. وفيما يأتي سنقوم بذكر البعض منها:

- يُحافظ على توازن درجة الحموضة الطبيعية للشعر.

- يعمل على تنظيف الشعر. يُقلّل من تجعّد الشعر.

- يُضيف البريق واللّمعان للشعر. يُقلّل من مسامية الشعر.

- يُسرِّع من نمو الشعر.

- يمنع تشابك الشعر.

- يمنع تساقط الشعر.

- يمنع التكسّر وتقصّف أطراف الشعر.

- يمنع ظهور القشرة.

- يعمل على تغذية الشعر بفيتامين ب، وج، وعنصر البوتاسيوم.

- يحمي الشعر من الالتهابات.

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