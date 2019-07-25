تعرفي كيف تتخلّصي من الشعر الابيض من دون صبغة

الميلانين هو مادة صبغية بروتينية تفرزها خلايا الجسم وتساعد في منح الجلد والشعر والعينين لونهما الطبيعي. ومع انخفاض مستوى إنتاج الميلانين في الجسم، يصبح الشعر أكثر عرضة لظهور الشعر الأبيض أو الفضي، وهو ما يُسمى بالشيب.

وعلى الرغم من أن خطوة تلوين الشعر واستخدام الصبغة الصناعية هو الخيار الأول المتاح أمام السيدة، تبقى هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل والتي تساعد في تأخير ظهور الشعر الأبيض وإخفائه.

زيت جوز الهند وعصير الليمون لتأخير ظهور الشيب

يعمل زيت جوز الهند على ترطيب الشعر ونموّه بشكل أقوى، كما أن عصير الليمون الغنيّ بالفيتامين C يساعد في تغذيته وإنعاشه. في وعاء نظيف تماماً، ضعي مقدار نصف فنجان قهوة من عصير الليمون وكمية مماثلة من زيت جوز الهند، واخلطيهما جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس. وزّعي المزيج على شعر نظيف وجاف وافركي فروة رأس لمدة 5 دقائق، واتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه بالشامبو ذات التركيبة الناعمة.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

الكاري وزيت اللوز

أثبتت التجارب فوائد الكاري في تحسين صحة الشعر وتحديداً في تأخير ظهور الشيب. في وعاء نظيف ضعي بضع أوراق من نبتة الكاري المطحونة وأضيفي إليها نصف كوب من زيت اللوز. اتركي المكونين منقوعين لمدة ساعة قبل الاستخدام. وزّعي المزيج على فروة رأسك وافركيها جيداً ثم أشبعي شعرك به من الجذور حتى الأطراف. اتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

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منقوع الشاي الأسود

يتميز الشاي الأسود بلون الداكن وقدرته على تغذية الشعر وتعزيز لمعانه وحمايته من التلف والجفاف، وقد أثبت مع الوقت بأنه قادر على إخفاء الشعر العيب وتأخير ظهوره. ضعي في قدر على النار كوبين من الماء وكوب من أوراق الشاي الأسود. اتركي الشاي يغلي لمدة ساعة حتى يصبح لون الماء أسود تماماً. انتظري حتى تبرد الماء واستخدميها لغسل شعرك.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة بشكل يومي.

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