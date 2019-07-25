كيف تعتنين بشعرك المصبوغ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
تصبغ المرأة شعرها لتداري الشعر الأبيض أو لتجديد إطلالتها. فكيف تعتني المرأة بشعرها المصبوغ؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضح مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه أنه ينبغي الإقلال من غسل الشعر، مع مراعاة غسله من وقت لآخر باستخدام الشامبو الجاف.
وأضاف فاينيتشيكه أنه يمكن أيضا استخدام الشامبو المخصص لحماية لون الشعر، والذي يحافظ على رونق اللون ولمعانه لأطول فترة ممكنة، مع مراعاة اختيار مستحضر يناسب نوع الشعر، أي اختيار مستحضر يحتوي على مواد ترطيب مع الشعر الجاف، ومستحضر يحتوي على مواد مهدئة مع الشعر المجهد.
كما ينبغي ارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس، وذلك لحماية اللون من البهتان.
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