فساتين الصيف تتألق باللون الجملي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يتربع الجملي على عرش ألوان الفساتين في صيف 2019؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Burberry وMansur Gavriel وH & M وIvy & Oak و Glamorous Petite وMango.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن اللون الجملي يضفي على الفستان طابعا صيفيا مشرقا تغلفه سمات الأناقة والفخامة، فضلا عن أنه يغازل البشرة البرونزية الساحرة، التي طبعت الشمس قبلة عليها.

وأضافت مايروزه أن الفستان الجملي يطل هذا الموسم بأوجه متنوعة؛ حيث يكتسي بخامة الساتان ليمنح المرأة إطلالة فخمة ومفعمة بالأنوثة في الحفلات أو يتحلى بطابع رومانسي حالم من خلال تطريزات الزهور أو يأتي بقصّة مغلقة من أعلى ويزدان بطيّات البليسيه ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تناسب العمل.