تعتبر العناية بالقدمين من أساسيات العناية الشخصية وخاصة في فصل الصيف وظهور الأحذية المفتوحة، لذا يجب المحافظة دائمًا عليهم بشكل جميل وجذاب، وفي بعض الأحيان لا يسمح الوقت أو الميزانية للذهاب دائما إلي مراكز التجميل، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل الباديكير في المنزل بطريقة احترافية للحصول علي نتائج ترضيكي.

تخلصي من بقايا طلاء الأظافر القديمة

قومي بوضع كمية من الأسيتون على قطعة من القطن ثم قومي بتنظيف أظافرك جيدا حتى يسهل تقليمها.

عليكي التخلص من اصفرار الأظافر، يمكنك فعل ذلك باستخدام معجون الأسنان بوضعه على فرشاه قديمة، ثم قومي بفكرك أظافرك جيدا وبعدها أشطفيها بالماء الفاتر.

نقع القدمين في أناء به ماء دافئ

أحضري إناء عميق وضعي فيه كية كافية من المياه لغمر القدمين وأضيفي إليها 3 ملاعق من اللبن البودر وكميه مناسبة من الزيت العطري المفضل لديكي، إذا لم يتوفر لديكي زيت عطري يمكنك استبداله بكمية من الشاور جل أو الشامبو ثم قومي بوضع قدميكي فيها لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تلاحظي أن الجلد الميت أصبح طريا ويمكنك إزالته بكل سهولة.

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مرحلة تقشير القدمين

أمسكي فرشاه القدمين وقومي بعمل حركات دائرية في جميع الاتجاهات لمدة 5 دقائق وذلك لإزالة الجلد الميت والحصول على جلد ناعم، ثم قومي يوضع طبقة من الصنفرة على القدمين وأفركيها جيدا بداية من الأصابع وصولا إلى الكعبين لمده لا تقل عن 3 دقائق، وإذا كنتي لا تملكين صنفرة يمكنك استبدالها بخليط من السكر وزيت الزيتون، بعدها عليكي بشطف القدمين جيدا بالماء الدافئ، ثم أعيدي ملئ الإناء بالماء الدافئ مرة أخرى مع إضافة القليل من بلسم الشعر، فالبلسم يعمل عل حماية الجلد من الجفاف، وضعي قدميكي بها لمدة 5 دقائق آخرين مع التدليك باستخدام الحجر الطبي الأسود لإزالة ما تبقي من الجلد الميت ثم تشطف القدمين بالماء مرة أخرى.

تقليم الأظافر وإزالة الزوائد الجلدية

يمكنك فعل هذه المرحلة باستخدام القصافة أو مقص الأظافر الصغير، أزيلي الزوائد الجلدية الموجودة على جانبي الأظافر ثم قومي بقصها بالطول الذي تريدنه وبشكل مستقيم، ثم قومي ببرد الأظافر جيدا باستخدام المبرد للحصول على حواف ناعمة بالشكل الذي تريدنه، ويفضل استخدام المبرد الخشبي، ثم ضعي طبقة من الفازلين حول الأظافر وأزيحي الجلد لأسفل بحذر في اتجاه جذور الأظافر.

تدليك القدم

عليكي تدليك القدمين باستخدام اللوشن المرطب في حركات دائرية حتى تمتص القدم اللوشن تماما، للتخلص من الألم وتورم القدمين وتنشيط الدورة الدموية.

طلاء الأظافر

قومي بتنظيف بقايا اللوشن من فوق الأظافر باستخدام قطعة نظيفة من القطن، وأدهني محيط الأظافر بطبقة خفيفة من الفازلين ثم أبدئي بوضع طبقة من مقوي الأظافر الشفاف كأساس للطلاء وأتركيها تجف تماما، ثم قومي بوضع لون طلاء الأظافر الذي تفضلينه.

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