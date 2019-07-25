"خدي قلبي مش عايزه".. متابع لـ بسمة بوسيل يتغزل في إطلالتها الأحدث

شاركت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، متابعيها عبر "إنستجرام"، صورا جديدة، من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت بسمة بوسيل خلال الصور، بإطلالة سوداء، حيث ارتدت شورت أسود، بالإضافة لبلوزة شيفون شفافة من الأكتاف، أظهرت أنوثتها وجمالها، واعتمدت على الـ"ميكب الكثيف" على وجهها، وأحمر الشفاه، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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ولقيت الجلسة استحسان المتابعين، وتفاعلا من عدد كبير منهم مع إطلالتها، وحصدت الصور ما يقرب من 60 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، كان أبرزها: "فديت روحك وجمال التصميم، خدي قلبي مش عايزة، قمر ما شاء الله ربنا يخليكي لتامر، يا جمالك يا دلالك خليتي للحلوين إيه".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في يونيو الماضي، فيديو للفنان تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل، خلال احتفالهما بعيد ميلاد ابنتيهما "تاليا" و"أمايا"، وظهر الفنان، خلال المقطع، بإطلالة كاجوال، كما تألقت زوجته بسترة سوداء "أوف شولدر" كشفت عن ذراعيها، وقدما وصلة غناء أمام الحضور، صاحبتها وصلات رقص وتفاعل من الحضور.

يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل عام 2012، وأنجبا 3 أبناء: "تاليا، أمايا، آدم".

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