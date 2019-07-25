الامارات | العناية الإلهية تنقذ بولنديا انقطع به الحبل عن إرتفاع 100 متر!

شكرا لقرائتكم خبر عن العناية الإلهية تنقذ بولنديا انقطع به الحبل عن إرتفاع 100 متر! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت وسادة الأمان الهوائية متهوّرًا بولنديًّا من الموت لدى انقطاع حبل الأمان أثناء قفزه من رافعة بارتفاع 100 متر، بحسب موقع "لايف. رو".

وقع الحادث في إحدى حدائق بولونيا عندما قرر أحد السكان أن يقفز بالحبال من قمة رافعة. لكن الحبل انقطع في منتصف المسافة وهوى الرجل بسرعة كبيرة واصطدم بالوسادة الهوائية، التي أنقذت حياته و تلقى إصابات عدة في عموده الفقري وبعض أعضائه الداخلية، حيث أسعف على الفور إلى المستشفى.

وتستجوب الشرطة الآن شهود العيان ومنظمي هذا العرض البهلواني.