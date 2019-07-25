الامارات | طليقة ملك ماليزيا السابق تتحداه بـ"اختبار الأبوة"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مقربون من طليقة ملك ماليزيا السابق سلطان محمد الخامس أنها تتحدى الملك بـ"اختبار الأبوة".
وكان محامي محمد الخامس، أعلن رسميا، أمس، أن موكله طلّق ريانا أوكسانا فويفودينا، بعد زواج استمر أشهرا، وأثمر طفلا. وذكر المحامي أنه لا يوجد دليل موضوعي بعد على هوية الوالد البيولوجي للطفل.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لم يعجب هذا الكلام ملكة الجمال الروسية السابقة فويفودينا.
وقال مقربون منها إنها غاضبة من الحديث عن أن الطفل قد يكون لأب آخر. ونقلت عنها قولها إنه إذا كان للملك السابق شكوك، فيمكن إجراء اختبار الحمض النووي لمعرفة نسب الطفل، أو ما يعرف أيضا بـ" اختبار الأبوة"، كما أكدت ملكة الجمال الروسية أنها مستعدة للأمر.
وتخلى الملك سلطان عن العرش، منذ عدة اشهر وهي المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا، منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.
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