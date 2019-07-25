تعرفي كيفية الحفاظ على شعرك وعدم تساقطه بطريقة المرأة الخليجية

الشعر هو تاج المرأة وزينتها لذلك ما تهتم به الفتيات منعا لتقصفه أوإصابته بالقشرة أو لتعرضه لأي مشاكل، ومن أكثر ما تعاني به بعض الفتيات هو عدم نمو الشعر بشكل سريع، وهذا ناتج عن مجموعة من الأخطاء تقومين بها ، لذلك نقدم بعض الأشياء التي يمكن تجنبها حتي يطول الشعر بشكل صحي وطبيعي على طريقة المرأة الخليجية :

عدم قص الأطراف

التلف ينتقل من الأسفل يمكنك قطع مسار الشعر التالف بقص الأطراف بشكل منتظم، حيث قص الأطراف يعزز من صحته من جذوره حتى الأطراف.

استعمال الماء الساخن

من الخطأ غسل الشعر بالماء الساخن لأنه يضعف الشعر ويؤدي لتساقطه، لذلك عليك غسله بماء فاتر وشطفه بماء بارد لغلق مسام فروة الرأس.

استخدام فرشاة الشعر

عليك التقليل من استخدام فرشاة الشعر، ولو كان شعرك يتجعد من البلل استخدمي مشط ذو أسنان عريضة، حيث تمشيط الشعر بشكل متكرريعمل علي تلفه وعدم نموه .

دلكي فروة رأسك

Advertisements

القش

تحتاج فروة الرأس للتدليك كل فترة لحثها على نمو الشعر، فعند غسل شعرك دلكي فروة رأسك وجذوره لمدة 3 دقائق.

التعرض للحرارة

عليك الابتعاد عن الحرارة وهذا يعني تجنب السيشوار أو المكواة أو مجعدات الشعر أو أي نوع مصفف شعر حراري، فالحرارة تتلف خصل الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

قد يهمك ايضاً:

إليكِ العلامات الدالّة على أن تساقط شعرك يُخفي مشاكل صحية خطيرة

نهلة الدقن تشرح أهمية بروتين الخلايا الجذعية لنمو الشعر