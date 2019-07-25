لو فرحك قرب اتعلمي المكياج على الطريقة الخليجي

لا تتوقف الفتيات عن البحث المستمر وراء ابرز تقاليع المكياج الذي تمكنهن من الظهور بإطلالات اكثر جاذبية، خاصة وأن النساء هن الفئة الأكثر هوساً بعالم الموضة والمكياج الذين دائماً ما يظهر لهن في كل فترة بتقاليع مختلفة تستطيع وأن تخطف قلوب وأعين الفتيات حول العالم، ولأن طرق وضع المكياج الخليجي هو واحداً ضمن ابرز طرق المكياج التي تفضل وضعها العديد من الفتيات، نقدم لك اليوم طرق وضعه، فالجأي إليه إذا كنت تحضرين لحفل عرسك المنتظر.

مكياج العيون:

دائماً ما تفضل الفتيات الخليجيات وضع مكياج العيون ذات الدرجات القامة، من خلال اختيار لون أيشادو داكن مختلف يزيد من جاذبية مظهر أعينهن، مع استخدام الكحل ذات الدرجة السوداء الليلية، وسحبه إلى اسفل حتى يمنحك مظهراً أكبر وأوسع للعين، مع وضع الماسكرا والرموش ذات الكثافة العالية، فاختاري رسمة عين كهذه وثقي من إطلالة أكثر إشراقاً وجاذبية تتماشى مع احدث خطوط عالم الموضة في العالم كله.

أحمر الشفاه:

كما ان اختيار لون روج من بين النود، البيج أو البينك بجميع درجاتهم المختلفة هو أيضاً اختيار مناسب دائماً ما تلجأ له الفتيات الخليجيات أثناء إطلالتهن في احد المناسبات البسيطة، كما تلجأ أخريات إلى وضع درجات الروج القاتمة من بين الأحمر، النبيتي والفوشية أثناء أحدى سهراتهن الليلية، فإليك خلال السطور التالية أبرز الإطلالات به.

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