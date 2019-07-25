مودل روز تروي أسرار تحوُّلها إلى أول عارضة أزياء سعودية

تثير مودل روز الجدل في الكثير من الأحيان؛ لأنّها أول عارضة أزياء سعودية تتحدى التقاليد وتتخذ مسيرة مهنية مختلفة لم تكن محبذة في المملكة، وغالبًا ما يتساءل الكثير عن قصّتها أو كيف بدأت، حتى كشفت مؤخرًا كيف جرى كل شيء.

تنشر مودل روز اليوم وبعد 6 سنوات، صورة من 2013 وصورة لآخر أعمالها مع ماركة GUESS وتكتب بها قصتّها وكيف بدأت مسيرتها في عرض الأزياء من السعودية.

وكانت مودل روز فتاة عادية تطمح بأن تصبح عارضة أزياء والأمر بمثابة حلم بالنسبة إليها وتحدٍ، وكتبت أنّها كانت تريد تحقيقه وحدها. وكتبت: "عرض الأزياء لم يكن موجود في المملكة، ولم تجرّب أي فتاة من قبل أن تدخل هذا المجال الصعب... لذلك عملت جاهداً لأنفذ أول جلسة تصوير في الرياض ونجحت بذلك. لم أخف من الناس او المجتمع، لكن خفت من الفشل فقط، كانت لحظة فخر كبيرة واليوم أشكر كل من ساندني ووقف إلى جنبي من العائلة والأصدقاء والناس".

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واليوم تمكنت العارضة من أن تصبح من بين العارضت اللواتي نفذن صور الكولكشن الجديدة من اكسسوارات GUESS وبهذا تكون أول سعودية تحقق ذلك.

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