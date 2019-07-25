اللون المعدني يتربع على عرش أحدث صيحات صيف 2019 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- مع حلول فصل الصيف تتخذ تدرجات الألوان المعدنية حلةً جديدة فتتداخل فيها ألوان الحلوى الملونة لتضفي عليها رونقاً وبريقاً هو كل ما تحتاجيه لتتألقي هذا الموسم. يستعرض لكم الخليج 365 خلال الألبوم المرفق بالموضوع أحدث صيحات الأزياء والأكسسوارات باللون المعدني، وفقًا لمجلة BAZAAR.

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