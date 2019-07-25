للرجال.. تعرف على محتويات وكيفية تحضير حقيبة المصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

في موسم الإجازات الصيفية يهتم كثير من الرجال والشباب بتحضير حقيبة مميزة وصغيرة للسفر في العطلات.. وفي السطور التالية يقدم الخليج 365 كيفية تحضير حقيبة سفر عملية تناسب عطلتك البحرية، حسب ما جاء علي موقع “indietraveller":

ترتيب الملابس:

لا تزحم الحقيبة بملابس ليس لها فائدة، فأنت لا تحتاج إلى أكثر من 4 قطع ملابس، ويمكن تقسيمهم إلى 2 تي شيرت و2 قميص رجالي وقطعة أخرى احتياطية، مع بنطال جينز وبنطال قماش وشورت ومايوه.

وبالطبع لا يمكن نسيان ملابس البحر "المايوه" لكن حاول إحضار منشفة خاصة بك للتجفيف بعد الخروج من المياه، وشورت وتي شيرت مخصص لارتدائه عند ترك البحر والذهاب إلى الغرفة.

-المكواة

حاول اختيار الملابس التي لا تتأثر كثيراً بالمكواة مثل الحرير، أو تقوم بكِي الملابس، وتقوم بترتيبها في الحقيبة بشكل منفرد حتى الوصول إلى الفندق وتُعلقها في الشماعة.

- الألوان

ابتعد عن الألوان الكاتمة في العطلات البحرية مثل الأسود والبني والكُحلي، ويفضل ارتداء ألوان الأبيض والأخضر والوردي والزهري واللبني والأحمر البنفسجي والأصفر.

ونسق ملابسك بألوان متشابهة ومتقاربة حتى تستطيع استعمال القطعة أكثر من مرة وبطريقة مختلفة.

- الأحذية

لا تحمل الأحذية الكثيرة واستعين بالمريح منها للنهار وحذاء مخصص للبحر، وأخرى كلاسيكية لليل باللون الأسود، وبالطبع لا يمكن نسيان الشربات.

Advertisements

الملابس الداخلية.. لا تنسي الملابس الداخلية، والتي تتكون من 4 قطع خلال أربع أيام والخامسة تكون معك احتياطيا.

الإكسسورات

من المهم في العطلات الصيفية إحضار الإكسسورات مثل النظارة الشمسية، وقبعة الرأس "الكاب" والساعة المضادة للمياه أو تركها في غرفة الفندق حتي لا تتلف في البحر.

ثانياً - مستحضرات العناية للرجل:

- واقي الشمس

يعتبر الكثير من الرجال أن واقي الشمس هو أمر ترفيهي للبحر، وأنه مخصص للفتيات التي لا تريد أن تتأذي بشرتها إلى الدرجة السمراء. لكنه يحمي البشرة من التجفيف والأمراض الجلدية مثل الحرق والتهيج والإحمرار والتقشير القاصي الناتج عن الحرارة.

- فرشاة الأسنان"

عادات الطعام تتغير في السفر خصوصاً لتجربة أطعمة جديدة، فلابد من إحضار فرشاة ومعجون الأسنان الخاصة بك.

- أدوات تهذيب الحلاقة

لا تنسى أدوات تذهيب الشعر الخاصة بك مع بعض مستحضرات الشعر مثل كريمات الشعر، وسائل الاستحمام والصابون الخاص بك والعطر المفضل لك.

ويمكنك وضع هذه المكونات في أكياس مضادة للمياه حتي لا تتلوث، أو تكون سبب في انتقال الأمراض والبكتريا إلي جسمك.

- الأدوات الترفيهية

يمكنك إحضار حقيبة أخرى مخصصة للأجهزة المحمول والتابلت والكُتب للقراءة، والكاميرا إذا كنت من محبي هواية التصوير، وحاول أن تكون هذه الحقيبة من النوع المضاد للمياه حتى لا تتلف الأجهزة بتسريب المياه عند البحر.