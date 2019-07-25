ستايل أمل كلوني في الإجازات يخطف الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 06:28 مساءً - اعتدنا استعراض أزياء أمل كلوني عند اختيار اطلالات العمل، كما أنها منافسة لا يستهان بها عندما تظهر برفقة زوجها، الممثل العالمي جورج كلوني George Clooney، على السجاد الأحمر في كبريات المناسبات الفنية، لكن يبدو أنّ جميع اختياراتها، حتى خلال الإجازات تستحق التوقف.

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كلوني بفستان أبيض قصير

إطلالة أمل كلوني

خلال إجازتها الأخيرة في مدينة البندقية بإيطاليا، تألقت أمل علم الدين باطلالة أنيقة تناسب رحلات الصيف الفاخرة. أطلت كلوني بفستان أبيض قصير، مزين بكتف مكشوف، الفستان بتوقيع علامة غوتشي الإيطالية. رغم نعومة تفاصيل الفستان، إلا أنه اختيار نجح في خطف الأنظار، وأضاف لمسة رقيّ لاطلالتها الصيفية، بخاصة وأنه بعيد عن الفساتين المطبعة بالورود أو الرسوم البرية الرائجة، التي أصبحت خيارات متوقعة، لذلك ننصحكِ باعتماد الأسلوب نفسه إذا كنتِ تفضلين الاطلالات الناعمة.

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القبعة الكبيرة قطعة أنيقة تألقت بها أمل كلوني

إطلالة أمل كلوني

اعتمدت أمل كلوني بعض التفاصيل الصفية العصرية، أهمها القبعة القش، لكنها لم تذهب إلى اللون البيج التقليدي، بينما اختارت تصميمًا كبير الحجم باللون الأسود، مع نظارة وزوج من الأقراط باللون نفسه.

يمكنكِ اختيار قبعة من القش سواء باللون الطبيعي، أو أخرى باللون المفضل لديكِ، بخاصة وأنّ هذه القطعة توفر عليكِ ساعات من تصفيف الشعر، فيمكنكِ ربط شعركِ على شكل كعكة فرنسي، أو ضفيرة عصرية.

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لماذا اختارت أمل كلوني هذا الحذاء خلال الإجازة؟

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على عكس الخيارات التقليدية، انتعلت أمل كلوني صندلًا بتصميم مفعم بالأنوثة، مزينًا بكعب مربع وارتفاع لا يقل عن 5 سنتيمتر. نجح هذا الحذاء في أن يكون خيارًا وسطًا بين الأناقة والراحة معًا، ونسقته مع حقيبة بيضاء كبيرة الحجم بتصميم هندسي حاد، ويد متوسطة الطول.

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