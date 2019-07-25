أزياء على طريقة أمل العوضي لإطلالة عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 06:28 مساءً - تعدّ أمل العوضي إحدى نجمات الخليج الأكثر أناقة، وأثبتت نفسها بوصفها أيقونةً للموضة، من خلال اطلالاتها التي تختارها بعناية، وبما يناسب قوامها وذوقها المميز.



وقد لفتت العوضي الانتباه إليها باطلالاتها الجميلة في المناسبات، وأيضًا اطلالاتها الكاجوال في الأيام العادية، وهذا ما دفعنا إلى اختيار بعضٍ من أزيائها، لتستلهمي منها ما يناسبكِ خلال عيد الأضحى المبارك.

إطلالة براقة من وحي أمل العوضي





تعتمد أمل العوضي الأزياء الضيقة التي تُبرز قوامها المتناسق، وذات التطريزات والزهور والأكمام العصرية، ما يمنحها مزيدًا من التألق.



وقد أطلَّت أخيرًا بفستان أحمر طويل وناعم، مزيَّن بالكشكشة، كما اختارت فستانًا أسودَ قصيرًا، وشفافًا من الأكمام ومنطقة الرقبة، ومزيَّنًا بأشكال المعين والنقط البيضاء، وظهرت بفستان قصير وعصري باللون البرتقالي، وقصَّة الأكمام المميزة، ونسَّقت معه كعبًا أبيضَ من الجلد، وفي اطلالة في غاية الأنوثة، ظهرت بفستان قصير، زيَّنته زهور وردية، وبأكمام شفافة.

فستان أحمر لعيد الأضحى





واختارت العوضي اطلالات عدة بصيحة الـ "جمبسوت"، إذ أطلَّت بـ "جمبسوت" مزيَّن بالترتر والألوان، وأكملته بحذاء بكعب فضي، وعديد من الاكسسوارات الأنيقة، كما ظهرت بـ "جمبسوت"، يتميز باللمعة والترتر، باللون البني، واختارت معه حذاءً بكعب باللون البني، وفي اطلالة بسيطة، ارتدت فستانًا أبيضَ ناعمًا، ونسَّقت معه كعبًا أبيضَ واكسسوارات ملونة.



أيضاً، ظهرت بفستان أبيض طويل، ومزيَّن بالزهور الرمادية، وخيط مربوط في الخصر، وأطلَّت بفستان قصير أبيض، وكعب أبيض، وتجمَّلت بعديد من الاكسسوارات والأقراط الطويلة والخضراء.

تألقي في عيد الأضحى على طريقة أمل العوضي

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