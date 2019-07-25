نصائح لاختيار فساتين لصاحبات الجسم الممتلئ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 06:28 مساءً - غالباً ما يشكل الوزن الزائد مشكلة لدى النساء، إذ أنهن يحرصن دائماً على إبراز رشاقتهن واختيار الملابس التي تحفي عيوب الجسم. وتأمل المرأة الممتلئة في العثور على أزياء مناسبة خصوصاً فساتين تظهرها في قمة أناقتها دون أن تفكر في شكل جسمها وهل هذا يناسبها أم لا.



وفي الحقيقة هناك الكثيرات من مدوني الموضة اتجهن إلى إلهام المرأة الممتلئة أو صاحبات الجسم الكيرفي بستايلات غاية في الأناقة ومن بين هؤلاء المدونات كانت تانيشا أواستي.



سنستعرض اليوم باقة متنوعة من فساتين للممتلئات من مدونة الموضة تانيشا أواستي وسنعرف معاً كيف تنسق وتختار الفساتين بما يتناسب معها.



فساتين صيفية للممتلئات

فستان للممتلئات مع حزام خصر



تعشق مدونة الموضة تانيشا أواستي الفساتين وخاصة المنفوش منها، فهي القطعة المفضلة لديها وتجدونها تتألق بها بشكل فريد من نوعه وذلك. وهي تبعد كل البعد عن الفساتين الـoff shoulder أو المتفوحة كثيراً من الأعلى وذلك لتغطي الصدر ولا تظهر حجم الجزء العلوي.



تتجه تانيشا إلى الفساتين ذات النصف كم أو تلك التي تكون بحمالات عريضة، وتختار ألوان مختلفة منها المقلم ومنها ذات الأشكال الهندسية المختلفة، هذا إلى جانب الألوان الموحدة.

فستان للممتلئات منقوش بالرسومات الهندسية





تتجه مدونة الموضة والفاشينيستا تانيشا أواستي إلى الفساتين المنفوشة والمحددة الخصر، فهي بهذه الطريقة تخفي عيوب الجسم بشكل كبير، أيضاً تختار الفساتين المغلقة من الصدر والخالية من أي فتحات أي أنها تختار الستايل المحتشم إلى حد كبير.



حزام خصر سواء أكان من نفس قماشة الفستان أو حزام جلدي سيكون رائعاً للغاية لأنه سيمنح المرأة الممتلكة أناقة متناهية نظراً لتحييده الخصر وبهذا فهو سيقسم الجسم وسيمنعه من الظهور ككتلة واحدة.

فستان للممتلئات طويل مع شق عند الرجلين



نصائح عند ارتداء الفساتين



إذا كنت من صاحبات الجسم الكيرفي فراعي أن تختاري أقمشة الفساتين الصيفية لتكون ناعمة حتى تحميكي من ارتفاع درجات الحرارة، أيضاً راعي ارتداء ملابس داخلية مثل الشورت أسفل الفساتين لكي تقيكي من حدوث أي التهابات كما أن الشورت سيمنحك مظهراً أنيقاً لأنه لن يترك أي علامات مع الفساتين.



اختاري الحمالة الصدرية المريحة بالنسبة لك، واحرصي أن يكون قياسها مناسباً لأن ذلك سيضمن لك راحتك كما أنها ستساعدك في ضبط شكل الفساتين عليك.

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