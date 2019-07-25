فساتين سهرة ديكولتيه موضة صيف 2019 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 06:28 مساءً - لا تزال موضة فساتين السهرة الديكولتيه رائجة في عروض الأزياء العالمية، بالرغم من تغيّر خطوط الموضة وظهور صيحات جديدة من التصميمات، حيث تُعرف تصميمات هذا النوع من فساتين السهرة بالأكتاف والذراعين المكشوفة .

اكتشفي أحدث موديلات فساتين السهرة التي أطلت بها العارضات في أسبوع الموضة المخصص لموسم ربيع وصيف 2019 وانتقي الموديل الذي يلائم شكل قامتِك.

فساتين سهرة كوتور ربيع 2019

Alexis Mabille

برزت هذا الموسم موضة فساتين السهرة المزينة بكشاكش أو الريش الناعم حول الصدر، والتي منحت الموديلات الديكولتيه لمسة أنثوية ومحتشمة في الوقت عينه، وتجدين أجمل التصميمات لدى ألكسيس مابي Alexis Mabille، وإيلي صعب Elie Saab وديور Dior ولكن انتبهي فهذا الستايل لا يناسب صاحبات القوام التفاحة Apple Shape.

فساتين سهرة ديكولتيه

Dior

Dior

لتطيلي قامتكِ، استعيني بفساتين السهرة الـ High Low من جورج حبيقة Georges Hobeika أو فساتين السهرة المزخرفة بخطوط فضية بطول التنورة، كما في مجموعة زهير مراد Zuhair Murad .

سجلت فساتين السهرة المطبعة بالورود حضورًا أنيقًا لدى المصمم اللبناني جورج شقرا Georges Chakra كما أحببنا التصميم الذي تألقت به عارضة ماركة رالف آند روسو Ralph & Russo، اعتمدي هذه الصيحة ولكن بحذر، فتجنّبي الموديلات المغطاة بالكامل بالطبعات، إذا كنتِ قصيرة أو ممتلئة القامة.

Advertisements

فساتين سهرة ديكوليته

Georges Chakra

Georges Chakra

لإخفاء ترهّلات البطن، ننصحكِ بفساتين السهرة المصممة بتوب Peplum كما في مجموعة المصمم اللبناني طوني ورد Tony Ward أو الموديلات عالية الخصر مثل فستان ماركة Schiaparelli.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>