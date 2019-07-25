- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 06:28 مساءً - لا تزال موضة فساتين السهرة الديكولتيه رائجة في عروض الأزياء العالمية، بالرغم من تغيّر خطوط الموضة وظهور صيحات جديدة من التصميمات، حيث تُعرف تصميمات هذا النوع من فساتين السهرة بالأكتاف والذراعين المكشوفة .
اكتشفي أحدث موديلات فساتين السهرة التي أطلت بها العارضات في أسبوع الموضة المخصص لموسم ربيع وصيف 2019 وانتقي الموديل الذي يلائم شكل قامتِك.
فساتين سهرة كوتور ربيع 2019
برزت هذا الموسم موضة فساتين السهرة المزينة بكشاكش أو الريش الناعم حول الصدر، والتي منحت الموديلات الديكولتيه لمسة أنثوية ومحتشمة في الوقت عينه، وتجدين أجمل التصميمات لدى ألكسيس مابي Alexis Mabille، وإيلي صعب Elie Saab وديور Dior ولكن انتبهي فهذا الستايل لا يناسب صاحبات القوام التفاحة Apple Shape.
فساتين سهرة ديكولتيه
Dior
لتطيلي قامتكِ، استعيني بفساتين السهرة الـ High Low من جورج حبيقة Georges Hobeika أو فساتين السهرة المزخرفة بخطوط فضية بطول التنورة، كما في مجموعة زهير مراد Zuhair Murad .
سجلت فساتين السهرة المطبعة بالورود حضورًا أنيقًا لدى المصمم اللبناني جورج شقرا Georges Chakra كما أحببنا التصميم الذي تألقت به عارضة ماركة رالف آند روسو Ralph & Russo، اعتمدي هذه الصيحة ولكن بحذر، فتجنّبي الموديلات المغطاة بالكامل بالطبعات، إذا كنتِ قصيرة أو ممتلئة القامة.
فساتين سهرة ديكوليته
Georges Chakra
لإخفاء ترهّلات البطن، ننصحكِ بفساتين السهرة المصممة بتوب Peplum كما في مجموعة المصمم اللبناني طوني ورد Tony Ward أو الموديلات عالية الخصر مثل فستان ماركة Schiaparelli.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
كانت هذه تفاصيل خبر فساتين سهرة ديكولتيه موضة صيف 2019 بحسب شكل الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.