بعد يوم على احتفالها بعيدها الخمسين.. جنيفير لوبيز بأجرأ الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 06:28 مساءً - ممّا لا شك فيه أنّ جنيفر لوبيز Jennifer Lopez تُعتبر واحدة من أكثر النجمات شهرةً حول العالم، ومن أكثرهنّ جمالًا وجاذبية أيضًا، وبالرغم من عملها لسنوات طويلة في مجال الفن والغناء، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مكانتها العالية في مختلف المجالات، إن كان في الغناء أو التمثيل ، كما استطاعت أيضًا أن تحافظ على مظهرها الخارجي، وعلى تألقها وكأنها مازالت صبيّة في الثلاثين، ويوم أمس احتفلت جنيفر لوبيز بعيدها الخمسين، وقد اخترنا بعض أبرز اطلالاتها وأكثرها جرأة، والتي اعتمدتها في السنوات الأخيرة الماضية.



جنيفر لوبيز في اطلالة براقة من فيرساتشي

لوك غريب شاهدنا به جينيفر لوبيز هذا العام





هذ العام في حفل الميت غالا Met Gala شاهدنا النجمات العالميات باطلالات لافتة ومبتكرة، ومنها اطلالة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez التي اختارتها من دار “فيرساتشي” Versace في فستان باللون الفضي، مزين بالشراريب، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وشنطة يد باللون الفضي أيضًا، واعتمدت شعرًا مستعارًا من لون الفستان أيضًا.





اطلالة مميزة من رالف لورين اختارتها جنيفر لوبيز

اطلالة مبتكرة من رالف لورين اختارتها جينيفر لوبيز





مؤخرًا وفي حفل للموضة اختارت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez اطلالة لافتة جمعت بين النمط الأنثوي الفاخر والنمط الرياضي العصري من “رالف لورين” Ralph Lauren وكان عبارة عن توب قصيرة مع تنورة ماكسي خصرها مطاطي، مستوحى من البناطيل الرياضية باللون البرتقالي، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش من اللون نفسه، ومجوهرات ماسية بارزة.





فستان ذهبي من زهير مراد اختارته جنيفر لوبيز

اطلالة لافتة في فستان من زهير مراد تألقت به جينيفر لوبيز





أجمل اطلالات جنيفر لوبيز Jennifer Lopez تحمل توقيع زهير مراد Zuhair Murad ومنها هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستانًا باللون الذهبي بتصميم فاخر، وقد نسقته بأسلوب لافت مع صندل بكعب عالٍ، وحقيبة كلاتش صغيرة ومجوهرات ماسية فاخرة.



شاهدي أبرز اطلالات جنيفر لوبيز Jennifer Lopez واخبرينا رأيكِ بها.

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