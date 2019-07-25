- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 06:28 مساءً - تختار الكثير من المحجبات الاطلالة الكاجوال العصرية التي تواكب أبرز صيحات الموضة، حتى في ارتدائهنّ العباية، لذا جمعنا -لكِ عزيزتي- مجموعة من أجمل تصميمات العبايات الملونة والسوداء؛ لتتألقي باطلالة شبابية تتمتع بالأنوثة من وحي الفاشينيستات.
تتفنَّن الفاشينيستات في تنسيق العبايات واختيارها، حيث تُعتبر من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة عربية، وأبرزهنّ شهد الزهراني التي تحرص دائمًا على التنويع في عباءاتها الملونة والسوداء، من خلال الألوان والقصَّات، واتّباعها أبرز صيحات الموضة، بينما تميل سارة الودعاني للعبايات الأكثر بساطة، وغالبًا ما تختار الألوان الداكنة كالعنابي والأسود، كما ظهرت يارا النملة خلال الأشهر الماضية بعباية بسيطة سوداء مزينة باللؤلؤ ، ورغم قِلَّة ظهور شوق محمد بالعباية، فإنها تتميز بألوان عبايتها البسيطة كلما ظهرت بها، كما أطلَّت فاطمة الأنصاري بعبايات عديدة أبرزها عباية سوداء مليئة بالتطريز، وأخرى مزيَّنة باللؤلؤ، وعباية باللون البيج مزينة من جهة اليمين بالألوان الأبيض والأسود والوردي على شكل الريش.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
إقرئي أيضاً
جلابيات وقفاطين 2019 لكشخة عيد الأضحى
جلابيات لكشخة العيد موضة ربيع وصيف 2019
عبايات عيد الأضحى أنيقة ومميزة من الفاشينيستات
كانت هذه تفاصيل خبر عبايات الفاشينيستات لإطلالة شبابية في عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.