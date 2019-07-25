عبايات الفاشينيستات لإطلالة شبابية في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 06:28 مساءً - تختار الكثير من المحجبات الاطلالة الكاجوال العصرية التي تواكب أبرز صيحات الموضة، حتى في ارتدائهنّ العباية، لذا جمعنا -لكِ عزيزتي- مجموعة من أجمل تصميمات العبايات الملونة والسوداء؛ لتتألقي باطلالة شبابية تتمتع بالأنوثة من وحي الفاشينيستات.

سارة الودعاني





تتفنَّن الفاشينيستات في تنسيق العبايات واختيارها، حيث تُعتبر من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة عربية، وأبرزهنّ شهد الزهراني التي تحرص دائمًا على التنويع في عباءاتها الملونة والسوداء، من خلال الألوان والقصَّات، واتّباعها أبرز صيحات الموضة، بينما تميل سارة الودعاني للعبايات الأكثر بساطة، وغالبًا ما تختار الألوان الداكنة كالعنابي والأسود، كما ظهرت يارا النملة خلال الأشهر الماضية بعباية بسيطة سوداء مزينة باللؤلؤ ، ورغم قِلَّة ظهور شوق محمد بالعباية، فإنها تتميز بألوان عبايتها البسيطة كلما ظهرت بها، كما أطلَّت فاطمة الأنصاري بعبايات عديدة أبرزها عباية سوداء مليئة بالتطريز، وأخرى مزيَّنة باللؤلؤ، وعباية باللون البيج مزينة من جهة اليمين بالألوان الأبيض والأسود والوردي على شكل الريش.

يارا النملة

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