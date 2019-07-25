قبعات مميزة لإطلالاتك على الشاطئ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يوليو 2019 06:28 مساءً - الكثير من النساء تحرصن على الظهور بشكل جميل حتى على الشاطئ وتلجأن الى بعض الإكسسوارات الصيفية أبرزها القبعات التي تأتي على أشكال متنوعة ومختلفة. اليوم، نقدم لكِ قبعات بموديلات عديدة تنظرك هذا الموسم.

قبعة مميزة للشاطئ



قبعة الشاطئ تأتي بأشكال كثيرة في صيف 2019، منها ما هو كبير الحجم أو مقلم أو تزينه الأشرطة المختلفة بستايل البولكا دوت أو الأشرطة موحدة الألوان.



أيضا بإمكانك اختيار قبعة الشاطئ إما بدرجات اللون البيج المختلفة وتنسقي معها الأشرطة المميزة لك أو بإمكانك اختيارها باللون الأبيض لتعكس أشعة الشمس ولا تشعرك بالحر الشديد.

قبعة مميزة مع الشرائط





لا تتردي مطلقاً في اختيار قبعة الشاطئ الأنسب لك وضعيها ضمن حقيبة الشاطئ لتتمتعي بعطلة رائعة.

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