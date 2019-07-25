حقيقة ارتباط برادلي كوبر وجينفر جارنر

ارتبط برادلي كوبر ببعض المشاهير منذ انفصاله عن إيرينا شايك، مثل زميلته في فيلم "star is born" النجمة، ليدي جاجا. لكن اسم جديد أدرج مؤخرًا في قائمته، عندما ذكرت مقالة إخبارية أن الـ"كوبر"، كان يلتقي سرً بالممثلة جينفر جارنر، وفقا لما قالته صحيفة "لاتن تايمز".

ووفقا لموقع "Gossip Cop" فقد كتبت مجلة "يوم المرأة"، مقالة ما إذا كان كوبر يواعد "جارنر" زميلته في المسلسل التلفزيوني "الاسم المستعار". ومع ذلك، فإن التحقق ما ذكره الموقع يعد مشبوها وغير دقيق. وفي المقال الذي حمل عنوان "جين وبرادلي والتسلل"، ذكرت المجلة أنه محاولة "جارنر" للتسلل والتخفي فشلت، عندما اكتشف شخص ما الممثلة وهي تحاول التسلل من منزل "كوبر" في لوس أنجلوس في 12 يوليو.

وأشارت "لاتن تايمز" إلى أنه لطالما كانت "جارنر" و"كوبر" صديقين طول الوقت منذ عملهم معًا في مسلسل" الاسم المستعار". ومع ذلك، ترجح المقالة أن علاقتهم ربما تكون قد انتقلت إلى مستوى آخر، وربما حدث هذا في مواعدة سرية يمكن لها أن تكون الأولي من بين العديد.

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وبحسب الصحيفة اللاتينية، قال مصدر لم يكشف عن أسمه، إنه: "لن يتفاجأ أحد إذا أخذ أخيراً كلا من كوبر وجارنر، صداقتهم إلى مستوى آخر. فإن الوقت مثالي لكليهما فقد انفصل كوبر لتوه عن شايك". وأضاف أيضا: "لكن الوقت ليس مثاليا للقيام بأشياء حقيقة بشكل نهائي بنسبة لهم". وقالت المجلة وفقا لما قاله المصدر، إنه في هذه المرة يدرك الأصدقاء منذ فترة طويلة أنهم مثاليون بعضهم البعض، ففي اوقات الشدة يبحثون دائمًا عن بعضهم البعض، لكن ربما أدركوا أن ما يبحثون عنه يمكن أن يقف أمامهم.

وفي سياق آخر، تواصل موقع "Gossip Cop" مع شخص موثوق به، والذي قال للموقع أنه لا يوجد شيء رومانسي على الإطلاق بين "كوبر" و"جارنر"، هم فقط مجرد أصدقاء حميمين كما كانوا دائمًا، بالإضافة إلى ذلك، فإن "جارنر" لديها حبيب بالفعل وهو، جون ميلر، فقد رصد الأثنين يتناولون الغداء معا مؤخرا. وعلى الرغم من الشائعات حول ارتباط "كوبر" بليدي جاجا، إلا انه لم يواعد احد منذ انفصاله عن حبيبته "شايك".

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