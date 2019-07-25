فيديو.. حسام غالي لزوجته على الهواء: إنتي في ضهري بحبك.. والأخيرة: ربنا يخليك ليا

حل كابتن حسام غالي، ضيفا على برنامج "ملعب أون"، يتحدث عن اعتزاله كرة القدم، والأسباب وراء ذلك، واستضاف زوجته لميس أبو الفتوح لتتحدث كذلك عن حياتها مع زوجها خلال مشواره الكروي.

وقالت لميس، في مداخلة هاتفية، "حسام بعد الاعتزال بقى أهدى، وفترة الجونة خليته ريلاكس، ومفيش ضغوط في البيت".

وأضافت أن شخصيته لم يتغير في عصبيته، "الأهلي بيت حسام، وخطوة كويسة ليه، لكن بردو الجونة هو عامل فيها شغل كتير، وهتبقى في حتة تانية".

وتدخل حسام، "أنا رايح الجونة مخصوص عشانها"، وتكمل زوجته، "أخد رأيي قبل ما يروح وطبعا، وأنا بروح ورا حسام في أي حتى، والأسرة أهم حاجة، ولاعب الكورة يبقى بعيد ومعسكرات ومش مع بعض".

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وأضافت، "كنت ما صدقت إنه اعتزل، عشان نبقى مع بعض، جاله عرض الجونة، قلت مش معقول هنبعد تاني، فقررت إني أخد الأولاد ونروح معاه نعيش هناك"، وأكملت حديثها عن شخصية زوجها في البيت، "النادي الأهلي عند حسان حاجة مقدسة، وكان زعلان لما مشي، لكن كان قراره فلازم أسانده".

ورغم العصبية والضغوط ترى لميس أن زوجها يليق به كل عمل متصل بكرة القدم، سواء كان إداريا أو مدربا أو معلقا، حيث قالت، "والله مش عشان أنا مراته وشهادتي مجروحة، حسام هيبقى برفكت في التلاتة، مدرب خطير بس لازم نهدى ونحط دماغنا في التلاجة، وكذلك يليق به التحليل لأنه لبق في كلامه، وهو كذلك يليق به أن يكون إداري، لأنه ساطع في الجونة".

ثم انتقلت للحديث عن حب زوجها حسام غالي لكيان النادي الأهلي، "حسام بيتبسط للأهلي وانتمائه للأهلي وهو نمرة وان حتى وإحنا في الجونة، لازم بيتبسط للفوز دي مفهاش كلام"، وأضافت أنها تتمنى أن يكون مادو وسليم ابنيها في نفس مكانة زوجها حسام غالي.

ولكن حسام، قرر أن يختتم مداخلتها معه، وقال على الهواء، "أنا بحبك يا لميس جدا، وأكيد لها دور في نجاحي، وهي في ضهري كل الأوقات، حياتي صعبة وهي كانت في ضهري وجدعة"، وبدورها ردت هي كذلك، "بحبك وشكرا على كل حاجة".

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