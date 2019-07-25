صور.. ندى الكامل بالحجاب في جنازة فاروق الفيشاوي

ظهرت ندى الكامل، برفقة زوجها الفنان أحمد الفيشاوي أثناء جنازة والدة الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا اليوم، الخميس، عن عمر ناهز الـ67، في أحد المستشفيات بالدقي، بعد صراع مع مرض السرطان، حينما أعلن عنه أكتوبر الماضي خلال مهرجان الإسكندرية.

وظهرت ندى خلال الجنازة، ممسكةً بذراعيه ومرتدية غطاء على الرأس، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

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بكلمات مؤثرة حملت في طياتها الحزن على رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، كتبتها ندى الكامل، زوجة نجله الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حساب منسوب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "ندى" في رسالتها المؤثرة: "مات فاروق ورحل في سكون وهدوء وطمأنينة.. مات الحبيب.. رحل الغالي وأخذ من قلبي وحزني وكبدي قطعة.. نام يا حبيبي وكن مطمئنًا.. فأنت اليوم مع الله.. وبلغ والدي وأحبتي مني السلام إلى أن نلتقي مرة أخرى".

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.

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