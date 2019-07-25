زوجة أحمد الفيشاوي وطليقته تنعيان فاروق الفيشاوي

حالة من الحزن الشديد والصدمة خلفتها وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل إحدى المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع سرطان العظام، فحرص الكثيرون على رثاء الفنان الراحل، سواء من أصدقائه في الوسط الفني ومن جمهوره الكبير.

وحرصت ندى الكامل، زوجة نجله الفنان أحمد الفيشاوي، وطليقته هند الحناوي، على نعي الفنان فاروق الفيشاوي، فكانت ندى الكامل، نشرت عبر حساب منسوب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة مؤثرة حملت معاني الحزن على رحيل فاروق الفيشاوي.

فكتبت "ندى" في رسالتها المؤثرة: "مات فاروق ورحل في سكون وهدوء وطمأنينة.. مات الحبيب.. رحل الغالي وأخذ من قلبي وحزني وكبدي قطعة.. نام يا حبيبي وكن مطمئنًا.. فأنت اليوم مع الله.. وبلغ والدي وأحبتي مني السلام إلى أن نلتقي مرة أخرى".

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بينما نعت هند الحناوي، رحيل فاروق الفيشاوي، حيث نشرت عبر حسابها على "فيس بوك"، صورة تجمع الفنان الراحل مع حفيدته لينا، معلقة عليها: "عسى أن ترتاح في سلام وحفيدتك تجلب لك الرحمة".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عامًا.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

كان الفيشاوي، شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.

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